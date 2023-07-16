"الأرصاد" تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الظهيرة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة المحسوسة تكون أعلى من العظمى بدرجتين إلى ثلاث درجات، لافتة إلى أننا نشهد خلال فترة الليل اعتدال في الأجواء، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أننا نشهد تكون للشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية خلال فترة الصباح.

- موجة ارتفاع درجات الحرارة مستمرة

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن موجة ارتفاع درجات الحرارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، لأنها تزيد من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة، ويمكن أن تتسبب في الإصابة بضربة شمس.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، ومؤهلين لكافة الأعمال البحرية والصيد والتنزه، حيث أن ارتفاع الأمواج لا يتجاوز متر ونصف، خاصة مع اعتدال سرعات الرياح.