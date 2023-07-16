ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الظهيرة (فيديو)

أشعة الشمس
أشعة الشمس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة المحسوسة تكون أعلى من العظمى بدرجتين إلى ثلاث درجات، لافتة إلى أننا نشهد خلال فترة الليل اعتدال في الأجواء، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أننا نشهد تكون للشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية خلال فترة الصباح.

- موجة ارتفاع درجات الحرارة مستمرة

 

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن موجة ارتفاع درجات الحرارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، لأنها تزيد من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة، ويمكن أن تتسبب في الإصابة بضربة شمس.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، ومؤهلين لكافة الأعمال البحرية والصيد والتنزه، حيث أن ارتفاع الأمواج لا يتجاوز متر ونصف، خاصة مع اعتدال سرعات الرياح.

الأرصاد تحذر التعرض المباشر لأشعة الشمس الظهيرة أشعة الشمس

مواد متعلقة

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة بأنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع (فيديو)

نقيب الصحفيين يستعرض تفاصيل أزمة إضراب صحفيى بى بى سى (فيديو)

مسئول عسكرى فرنسى: لا نعتبر إرسال صواريخ سكالب لأوكرانيا تصعيدًا

بايدن: قمة حلف شمال الأطلسى تشكل لحظة تاريخية (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": خطة الناتو تشمل هيكلًا جديدًا للقوات المسلحة للحلف

لافروف: الدول العربية تشجع التوازن فى المصالح المتبادلة (فيديو)

ألمانيا: حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا تشمل أنظمة باتريوت ودبابات ليوبارد

الكرملين: نراقب ما يجرى فى قمة الناتو وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة

الأكثر قراءة

الدكتور أحمد أبواليزيد: طفرة غير مسبوقة فى الزراعة تضع مصر على خطى الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية

إحالة ضابط شرطة و5 آخرين للمحاكمة الجنائية فى "أحداث سيدى برانى"

التحرى عن الشبهة الجنائية للمتهم بدهس المحامية أميرة جمال

لدواعٍ أمنية.. وزير الداخلية يرفض تجنيس فلسطينيين بالجنسية المصرية

البنوك والبورصة إجازة الخميس والأحد

الأرصاد تحذر.. أجواء شديدة الحرارة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»