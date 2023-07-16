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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بيت الروبى" على أبواب نادى الـ"100 مليون إيرادات"

بيت الروبى
بيت الروبى

واصل فيلم "بيت الروبي" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وعدد من النجوم، تحقيق إيرادات مميزة في شباك التذاكر منذ طرحه قبل عيد الأضحى المبارك بأسبوع.

وجمع فيلم "بيت الروبي" أمس السبت، إيرادات بقيمة مليون و681 ألفًا و506 جنيهات، ليصل إجمالي إيراداته إلى 96 مليونًا و450 ألف جنيه، ليقترب الفيلم من نادي المائة خلال أيام قليلة.

فيلم "بيت الروبي" تدور قصته حول شخص اشتهر بالصدفة عبر أغنية في فرح شعبي، وتحدث عنه الملايين، لتتحول حياته للملأ في إطار من الكوميديا الدرامية المعتمدة على الشكل الإنساني، كما يتطرق العمل لبعض عيوب السوشيال ميديا وكيف تؤثر على الأشخاص الذين يعتبرونها أساسًا لحياتهم، كما يتناول فكرة محاولة التصدي للظروف القهرية الصعبة التي تحدث في العمل وكيفية التغلب عليها.

ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم بجوار كريم عبدالعزيز، منهم الفنانة نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلان معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبوسريع، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي. 

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