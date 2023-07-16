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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

تنشر الدستور موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري والقنوات الناقلة، حيث يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من المسابقة.

الأهلى يواجه المقاولون العرب فى مباراة البحث عن دورى "اللا هزيمة"

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري 

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز، اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على إستاد "المقاولون العرب".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري 

ستُذاع مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواصلة نغمة الانتصارات واقتناص النقاط الثلاثة، رغم تتويجه بلقب الدوري المصري في الموسم الحالي 2022-2023، وذلك للمرة الـ43 في تاريخه.

ويخوض فريق الأهلي مباراة اليوم منتعشًا بعد فوزه الكبير والثمين على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 4-1، في الجولة الماضية من الدوري المصري.

في المقابل، يرغب فريق المقاولون العرب، تحت قيادة المدرب شوقي غريب، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا. 

ويدخل فريق المقاولون العرب هذا اللقاء بهدف مصالحة الجماهير الغاضبة، بعد الهزيمة القاسية والمُذلة أمام الزمالك بنتيجة 1-6، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، ثم التعادل السلبي مع الاتحاد السكندري في الجولة الماضية من الدوري المصري.

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ترتيب الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

ويتصدر فريق الأهلي حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 78 نقطة، بينما يتواجد فريق المقاولون العرب في المركز السابع برصيد 44 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري، قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 2-1.

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