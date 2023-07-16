الأهلى يواجه المقاولون العرب فى مباراة البحث عن دورى "اللا هزيمة"

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره المقاولون العرب في السابعة مساء اليوم الأحد ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدوري على ستاد الجبل الأخضر.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء منتعشاً بعد الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف وتصدر قمة الدوري برصيد 78 نقطة والتتويج رسمياً للمرة الـ43 في تاريخه.

ويفتقد الفريق لجهود الثلاثي محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني لحصولهم على الإنذار الثالث بمباراة الزمالك في القمة 126، بالإضافة إلى على معلول الذى فضل الجهاز الفنى إراحته، فضلا عن عمرو السولية ومحمود متولى للإصابة.

في المقابل يدخل المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب المباراة في المركز السادس برصيد 44 نقطة بعد التعادل في المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري سلبياً، ويسعي لاستعادة النتائج الجيدة وتعويض خسارته أمام الزمالك بسداسية مقابل هدف.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الأهلي والمقاولون العرب قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني جلسة خاصة مع اللاعبين طالبهم بضرورة غلق ملف مباراة القمة ونسيان النتيجة والتركيز في لقاء المقاولون العرب من أجل الاستمرار في سلسلة الانتصارات وحصد اللقب بدون هزيمة ليضاف في سجلاتهم كأحد الأرقام القياسية.

وشدد كولر على أن مواجهة المقاولون صعبة لأنها تأتي بعد نشوة انتصار كبير في الديربي وسيكون هناك دوافع كبيرة لدي المنافس في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الدوري.

وطالب السويسري من اللاعبين الذين سيحصلوا على الفرصة بضرورة استثمارها بشكل جيد لأن المباريات المتبقية سيكون لها دور في حسم قراره بشأن قائمة الموسم الجديد.

وأكد كولر خلال جلسته أن الموسم شاق والفريق خاض مباريات صعبة وحقق المعادلة الصعبة ولابد من الحفاظ على تلك النتائج باستمرار الانتصارات المتتالية وعدم الاستهتار بأي منافس.

وحذر المدير الفني من انتفاضة لاعبي المقاولون العرب وأن مواجهته تكون لها حسابات أخرى وصعوبتها في رغبة المنافس عدم تكرار خسارته الأخيرة أمام الزمالك بستة أهداف.