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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين بأعمال القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقى

الرئيس السيسى يلتقط
الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكارية مع المشاركين بأعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي بكينيا.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة خلال مشاركته في أعمال القمة لاستعراض خطة مصر في ظل ترؤسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد".

كما سيلقى الرئيس السيسي كلمة بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية، لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي كينيا قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي

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