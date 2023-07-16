ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وفاركو الليلة باستاد القاهرة

مباراة الزمالك وفاركو
مباراة الزمالك وفاركو الليلة باستاد القاهرة

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وفاركو، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة والثلاثين باستاد القاهرة في التاسعة مساء، وشكلت الأجهزة الأمنية والأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير، وطاقم التحكيم.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة فاركو غدًا الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
وتضم القائمة كلًا من حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر- محمد عبدالغني- محمد طارق- مصطفى الزناري- حاتم سكر- أحمد محمود.

خط الوسط: محمد أشرف «روقا»- محمد حسام «بيسو»- عبدالله محمد- سيد عبدالله «نيمار»- أحمد بلحاج- أحمد سيد «زيزو»- أحمد عبدالرحيم «إيشو»- إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري- على ياسر- محمد صلاح.

وشهدت القائمة استبعاد كل من حمزة المثلوثى- حسام عبدالمجيد- مصطفى الزنارى- أحمد فتوح- عمرو السيسى- محمود شيكابالا- ناصر منسى، كما شهدت القائمة عودة أحمد بلحاج.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى برصيد 59 نقطة، فاز في 17 مباراة وخسر في 8 مواجهات وتعادلفي مثلها، وسجل لاعبوه 50 هدفًا ودخلت مرماه 34 هدفًا، فيما يحتل فاركو المركز التاسع برصيد 41 نقطة، حصدهم من 33 مباراة، حقق الفوز في 9 وتعادل في 14 وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفًا، وسكنت شباكه 32 هدفًا.

الأكثر قراءة

إحالة ضابط شرطة و5 آخرين للمحاكمة الجنائية فى "أحداث سيدى برانى"

التحرى عن الشبهة الجنائية للمتهم بدهس المحامية أميرة جمال

الدكتور أحمد أبواليزيد: طفرة غير مسبوقة فى الزراعة تضع مصر على خطى الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية

الأرصاد تحذر.. أجواء شديدة الحرارة اليوم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 رسميا

"تعرضت للأذى من الأطفال".. "سلحفاة المطرية" تعود إلى بيئتها بتوجيه وزارى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»