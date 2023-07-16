استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وفاركو الليلة باستاد القاهرة

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وفاركو، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة والثلاثين باستاد القاهرة في التاسعة مساء، وشكلت الأجهزة الأمنية والأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير، وطاقم التحكيم.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة فاركو غدًا الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلًا من حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر- محمد عبدالغني- محمد طارق- مصطفى الزناري- حاتم سكر- أحمد محمود.

خط الوسط: محمد أشرف «روقا»- محمد حسام «بيسو»- عبدالله محمد- سيد عبدالله «نيمار»- أحمد بلحاج- أحمد سيد «زيزو»- أحمد عبدالرحيم «إيشو»- إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري- على ياسر- محمد صلاح.

وشهدت القائمة استبعاد كل من حمزة المثلوثى- حسام عبدالمجيد- مصطفى الزنارى- أحمد فتوح- عمرو السيسى- محمود شيكابالا- ناصر منسى، كما شهدت القائمة عودة أحمد بلحاج.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى برصيد 59 نقطة، فاز في 17 مباراة وخسر في 8 مواجهات وتعادلفي مثلها، وسجل لاعبوه 50 هدفًا ودخلت مرماه 34 هدفًا، فيما يحتل فاركو المركز التاسع برصيد 41 نقطة، حصدهم من 33 مباراة، حقق الفوز في 9 وتعادل في 14 وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفًا، وسكنت شباكه 32 هدفًا.