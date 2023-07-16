المشدد غيابيًا لشخص تعاطى الحشيش والكحوليات بالطريق العام في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد النبي عبد المطلب، رئيس المحكمة، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي 10 آلاف جنيه عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بتعاطي المواد المخدرة في الطريق العام وتعريض حياة المواطنين للخطر أثناء القيادة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سمير عبد السميع علي، والمستشار أشرف سامي سعد، والمستشار وائل محمد صبري، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن.

ترجع أحداث القضية رقم 10431 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدي جابر ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، بضبط المتهم في حالة سكر وتعاطي المخدرات بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر ، أنه حال المرور الأمني لتفقد شوارع القسم ، تبين وجود مشاجرة بين المتهم "ح.ع.ع" سائق، وبين "م.ف.ع"، وراكب بسبب الخلاف علي الأجرة ، وأثناء الفحص قد تلاحظ وجود رائحه كحولية من فم المتهم.

وبمواجهة المتهم أدلى بكلمات غير مفهومة استخلص منها عدم حمله لتراخيص السيارة وبتفتيش السيارة عثر علي علبة صفيح لمادة كحولية بباب السائق، وتبين من صحة الواقعة أن المتهم يقود السيارة تحت تأثير السكر وتعاطية مخدر الحشيش.

وتحرر محضر بالواقعة، وثبت من تقرير المستشفى الجامعي أن المتهم يعاني من اشتباه سكر خفيف وتبين من تقرير مركز السموم، أن العينه المستخلصة من المتهم اثبت إيجابية مخدر الحشيش ، وتولت النيابة التحقيق ، التي أمرت بإحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.