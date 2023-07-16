ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد غيابيًا لشخص تعاطى الحشيش والكحوليات بالطريق العام في الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد النبي عبد المطلب، رئيس المحكمة، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي 10 آلاف جنيه عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بتعاطي المواد المخدرة في الطريق العام وتعريض حياة المواطنين للخطر أثناء القيادة. 

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سمير عبد السميع علي، والمستشار أشرف سامي سعد، والمستشار وائل محمد صبري، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن.

ترجع أحداث القضية رقم 10431 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدي جابر ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، بضبط المتهم في حالة سكر وتعاطي المخدرات بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر ، أنه حال المرور الأمني لتفقد شوارع القسم ، تبين وجود مشاجرة بين المتهم "ح.ع.ع" سائق، وبين "م.ف.ع"، وراكب بسبب الخلاف علي الأجرة ، وأثناء الفحص قد تلاحظ وجود رائحه كحولية من فم المتهم.

وبمواجهة المتهم أدلى بكلمات غير مفهومة استخلص منها عدم حمله لتراخيص السيارة وبتفتيش السيارة عثر علي علبة صفيح لمادة كحولية بباب السائق، وتبين من صحة الواقعة أن المتهم يقود السيارة تحت تأثير السكر وتعاطية مخدر الحشيش.

وتحرر محضر بالواقعة، وثبت من تقرير المستشفى الجامعي أن المتهم يعاني من اشتباه سكر خفيف وتبين من تقرير مركز السموم، أن العينه المستخلصة من المتهم اثبت إيجابية مخدر الحشيش ، وتولت النيابة التحقيق ، التي أمرت بإحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.

10 آلاف جنيه أحداث الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تعاطي الحشيش تعريض حياة المواطنين للخطر حياة المواطنين للخطر محكمة جنايات الإسكندرية

الأكثر قراءة

إحالة ضابط شرطة و5 آخرين للمحاكمة الجنائية فى "أحداث سيدى برانى"

التحرى عن الشبهة الجنائية للمتهم بدهس المحامية أميرة جمال

الدكتور أحمد أبواليزيد: طفرة غير مسبوقة فى الزراعة تضع مصر على خطى الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية

"تعرضت للأذى من الأطفال".. "سلحفاة المطرية" تعود إلى بيئتها بتوجيه وزارى

الأرصاد تحذر.. أجواء شديدة الحرارة اليوم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 رسميا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»