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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة الإسماعيلية" يوجه بتفعيل مبادرة التشخيص عن بعد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، اجتماعا مع مديرى الإدارات المعنية لمتابعة سُبل تطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى حميات الإسماعيلية وإمكانية استغلال الموارد المتاحة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وتكريس الجهود لتقديم خدمة مميزة للمترددين على مدار اليوم، ويأتي ذلك فى اطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالمتابعة المستمرة والمكثفة للمستشفيات، والوقوف على تطوير جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

وخلال الاجتماع وجَّه "حطب" بتفعيل مبادرة «"التشخيص عن بعد" وزيادة عدد المترددين بالتشخيص عن طريق جهاز (Telemedicine)، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة للتحول الرقمي بهدف توفير خدمات الاستشارات الطبية عن بعد للمرضى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، أن التشخيص عن طريق جهاز "Telemedicine" يسهم فى الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، واستخدام الحلول التكنولوجية فى العلاج بالمستشفيات.

واستعرض "حطب" خطوات التنفيذ للبدء فى إعادة فتح عيادات الباطنة والأطفال والجلدية لتوفير مزيد من الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، وناقش خطة العمل القادمة بالمستشفى، وعرض الإيجابيات والسلبيات، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل، لوضع الحلول المناسبة لها، وذلك لتقديم أفضل خدمة طبية علاجية للمرضى بمستشفيات المحافظة.

حضر الاجتماع مديري إدارات العلاج، والتخطيط والحميات، والدعم الفني، والتمريض بمديرية الصحة ومدير وأطباء مستشفى حميات الإسماعيلية.

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