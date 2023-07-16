موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 رسميا

يترقب الطلاب موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 في مصر وذلك عقب الإعلان عن نتائج طلاب الشهادة الإعدادية وطلاب النقل في كافة المراحل الدراسية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 في كافة محافظات الجمهورية حيث يستعد أولياء الأمور إلى للعام المقبل بسداد المصروفات الدراسية وشراء مستلزمات الدراسة من ملابس وأدوات مدرسية.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها لم تصدر قرارا حتى الآن بشأن تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 حيث من المقرر أن يتم انعقاد مؤتمرا صحفيا لعرض الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل بالتفصيل موعد بداية ونهاية الفصل الدراسي الأول والثاني وإجازة نصف العام الدراسي وأخر العام.

كما توضح الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 موعد امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني لطلاب كافة الصفوف الدراسية (شهادة ونقل) في كافة المراحل الدراسية الثلاثة (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) للمدارس الحكومية والخاصة والتجريبية (عربي، لغات).

مصروفات العام الدراسي المقبل 2023-2024

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفني وسائل تحصيل المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 من بينها فروع مكاتب هيئة البريد المصري في كافة محافظات الجمهورية وشركات التحصيل الإلكتروني حيث يمكن لأولياء الأمور السداد وفقا للمرحلة التعليمية وهي كما يلي:-

مصروفا مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي مبلغ 305 جنيه.

مصروفا الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي مبلغ 205 جنيه.

مصروفا الصف الأول الثانوي العام مبلغ 520 جنيه.

مصروفا الصف الثاني الثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي العام مبلغ 505 جنيه.

مصروفا الصف الأول الثانوي الفني مبلغ 220 جنيه.

مصروفا باقي الصفوف الدراسية مبلغ 205 جنيه.

موعد الدراسة في العام الدراسي المقبل 2023-2024 للمدارس الدولية

تبدأ الدراسة في المدارس الدولية في كافة المراحل التعليمية (إبتدائي و إعدادي و ثانوي) عادة قبل الدراسة في المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة بأسبوعين، وذلك وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي المقبل 2023-2024 في كافة محافظات الجمهورية وعادة ما تبدأ الدراسة في الجامعات المصرية عقب انطلاق العام الدراسي أسبوع.

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