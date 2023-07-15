متى يبدأ العام الدراسي الجديد فى المدارس 2023-2024، سؤال يتداول بكثرة في أذهان الكثير من أولياء الأمور والطلاب في تلك الفترة الأخيرة، وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بمحافظات مصر للحصول على إجابة لمعرفة متى يبدأ العام الدراسي الجديد فى المدارس 2023-2024؟.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من الآباء والأمهات لمعرفة موعد بداية العام الدراسي الجديد فى المدارس 2023-2024 وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لذلك يعرض موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها من قبل الكثير لمعرفة متي يبدأ العام الدراسي الجديد فى المدارس 2023-2024؟، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

متى يبدأ العام الدراسي الجديد فى المدارس 2023-2024؟

من المفترض أن يكون موعد بدء العام الدراسي الجديد في 2023-2024 وهو نهاية شهر سبتمبر لعام 2023 أو مع الأيام الأولى في شهر أكتوبر 2023، وذلك يكون كما هو متبع بكل عام دراسي جديد.

ووفقًا للتوقعات قد يكون ميعاد بدء العام الدراسي الجديد في جميع المدارس 2023-2024 في اليوم الأول من شهر أكتوبر 2023 على أن سيتم إجراء كافة امتحانات الفصل الدراسي الأول، في يوم 14 يناير 2024، وسوف تبدأ فترة الفصل الدراسي الثاني بالحادي عشر من شهر فبراير 2024 وسينتهي العام الدراسي 2024 لكافة المستويات في الثامن من شهر يوليو 2024.

متى يبدأ العام الدراسي الجديد فى الجامعات 2023-2024؟

والجدير بالذكر أنه سوف تُعلن وزارة التعليم العالي عن موعد بدء العام الدراسي 2024 للجامعات والمعاهد العليا، وعادة ما تكون بداية العام الدراسي 2024 للجامعات في نفس موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس، كما حدث في السنوات الماضية.