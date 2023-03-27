رسميًا.. تدريس اللغة الإيطالية في المدارس من العام الدراسي بعد المقبل

استقبل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ميشيل كوارونى، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث تعزيز الجهود المشتركة في مجال تطوير التعليم قبل الجامعى، وأوجه الاستفادة من الخبرات الإيطالية في تطوير التعليم الفنى وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور رضا حجازى، أن مصر وإيطاليا يربطهما تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية، مؤكدًا الحرص على التعاون المثمر والتنسيق المستمر مع الجانب الإيطالي فى مجال تطوير التعليم.



كما أشاد الوزير بالتعاون بين مصر وإيطاليا في مجال التعليم، لا سيما التعليم الفني، لما له من تاريخ طويل متمثل في مدارس "دون بوسكو"، بالإضافة إلى مجمعات التعليم التكنولوجي المتكامل مثل الفيوم وأبو غالب في الجيزة وغيرها.

وأعرب الوزير عن تقديره لثقة الجانب الإيطالي في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لما له من دور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تأهيل عمالة فنية مدربة وتأهيل الشباب لسوق العمل.

ومن جانبه، أعرب ميشيل كوارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بما تم إنجازه من مشروعات مشتركة بين الجانبين، خاصة فى مجال التعليم الفنى والتكنولوجى كمدرسة "دون بوسكو "مؤكدًا على استمرار التعاون فى تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين.



وأكد سفير إيطاليا على اهتمامه الكبير بنشر اللغة الإيطالية بما يسهم بشكل كبير في نشر ثقافة البلدين.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم لتدريس اللغة الإيطالية كلغة اختيارية في إطار اللغات الأجنبية الثانية التي سيتم تدريسها بداية من الصف الأول الاعدادي في المدارس الحكومية للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، حيث يأتي ذلك في إطار خطة تطوير مناهج المرحلة الاعدادية التي ستتضمن إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية في المدارس الحكومية على أن يتم الاختيار بين عدة لغات من بينها اللغة الفرنسية واللغة الألمانية والإيطالية.

كما استعرض الجانب الإيطالي تخصيص عدد من المنح الدراسية السنوية لمعلمي وموجهي اللغة الايطالية للتدريب على أحدث طرق للتدريس بإيطاليا، واعداد مدربين للغة الايطالية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بالاضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين فى اللغة الايطالية لتشجعهم للاستمرار فى دراسة المادة، وإمداد المكتبات المدرسية بالكتب التعليمية والمصادر المتنوعة المناسبة لاعمارهم والثقافة المصرية.

وقد ناقش اللقاء أيضا زيادة أوجه التعاون بين الجانبين من خلال التوسع فى مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتدريب المعلمين الذين يدرسون اللغة الإيطالية بمدارس "دون بسكو" DON BOSCO، حيث تعد هذه المدارس من المدارس الفنية الصناعية المتميزة فى مجال التعليم الفنى، كما ناقش الجانبان دعم المدرسة الفندقية بالفيوم والتوسع في هذا النموذج التعليمي المتميز.



حضر اللقاء من الجانب الإيطالي كيارا ساويللي القنصل الايطالي، وبيترو فاكانتي بيركو نائب السفير الايطالي ومارتينو ميلى رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية، وديفيد سكالمانى مدير المعهد الثقافي الإيطالي، واناليزا واجنر الملحق التعليمي بالسفارة، وعمر آليان ملحق السفارة لشئون الهجرة، ومن وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، والدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور أكرم حسن رئيس الادارة المركزية لتطوير المناهج، ونجلاء زكريا مستشار اللغة الإيطالية.