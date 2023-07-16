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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف عقبة: "100 يوم صحة" تحاول تكثيف الخدمات الطبية والعلاجية لتقليل الأعباء على المواطنين

الدكتور أشرف عقبة
الدكتور أشرف عقبة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، إن حملة 100 يوم صحة تسعى لتكثيف الخدمات المقدمة التي أطلقتها المبادرات الرئاسية السابقة، لتقليل الأعباء على المواطنين من خلال العيادات المتنقلة التي تصل إلى المناطق الحدودية والنائية، لتوفير الخدمات الطبية لكل مواطن مصري أو مقيم في مصر.

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الغرض الأساسي من الحملة هو الاهتمام بالأصحاء مثلما يوجد اهتمام بالمرضى، موضحًا أنه أصدر أكثر من 94 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة، وذلك يدلل على أن الدولة تسعى للوصول إلى كل مواطن يعاني أي مشكلة لحلها سواء في مكانه أو الأماكن المركزية التي يمكنها تقديم هذه الخدمات.

وأوضح أنه من منطلق الاهتمام بصحة المواطن فى الدولة ترعى مواطنيها بشكل دائم، وتوصل لهم الخدمات إلى باب المنزل، فضلًا عن اهتمامها بعملية الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض، وتصحح المفاهيم المغلوطة بالوقاية، والتعامل مع البيئة من خلال الفرق الطبية المدربة داخل هذه المبادرة.

100 يوم صحة اشرف عقبة الاكتشاف المبكر الباطن الخدمات الطبية والعلاجية الدكتور أشرف عقبة المبادرات الرئاسية

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