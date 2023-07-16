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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري

الأهلي
الأهلي

تنشر الدستور تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من المسابقة.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره المقاولون العرب، على إستاد "الجبل الأخضر"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز، اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري

من المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري، على النحو التالي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد أشرف - كريم الدبيس - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح.

خط وسط الملعب: أليو ديانج - محمد فخري - محمد مجدى أفشة.

في خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

حكم مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري

سيتولى الحكم مصطفى عثمان مهمة إدارة مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري، ويعاونه كلًا من إيهاب فخري مساعد أول وكريم يونس مساعد ثانٍ، ومعهم مبروك نبيل حكمًا رابعًا، بالإضافة إلى محمود بسيوني حكم فيديو، وشهاب راشد حكم فيديو مساعد.

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

- يتصدر فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 78 نقطة، متفوقًا على بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 70 نقطة.

- بينما يتواجد فريق المقاولون العرب، تحت قيادة المدرب شوقي غريب، حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، خلف إنبي صاحب المركز السادس بفارق نقطة واحدة فقط

- وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري، قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 2-1.

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