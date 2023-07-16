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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: كلمة الرئيس السيسى اليوم تهدف لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الدول الإفريقية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الكاتب الصحفي، جميل عفيفي، إن مؤتمر الشراكة الاقتصادية بين الدول الإفريقية يُعقد في توقيت مهم تمر فيه العديد من الدول الإفريقية بأزمات اقتصادية، ومشكلات في سلاسل الإمداد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف عفيفي، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تأثيرًا كبيرًا للتغير المناخي على القارة الإفريقية اقتصادية، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، تهدف إلى الشراكة الاقتصادية بين الدول الإفريقية.

وأوضح الكاتب الصحفي أن مصر حاليًا هي الدولة التي تتحدث بلسان إفريقيا دوليًا على كل المستويات، وتقدم خبراتها بشكل كبير للقارة الإفريقية، وتسعى للشراكة بشكل كبير.

وتابع أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، تعمل على زيادة التبادل التجاري بين الدول بعضها، خاصة أن الدول الإفريقية تمتلك العديد من الثروات الطبيعية. 

الأزمة الروسية الأوكرانية الثروات الطبيعية التبادل التجاري الاوكرانية الشراكة الاقتصادية القارة الإفريقية الكاتب الصحفي جميل عفيفي

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