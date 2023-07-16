تنسيق الكليات 2023.. شرط التقدم لبرنامج اللغة الفرنسية والترجمة بآداب حلوان





قالت جامعة حلوان، انه بالتزامن مع قرب انطلاق موسم تنسيق الجامعات 2023 والقبول بالكليات، أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن شروط التقدم لبرنامج اللغة الفرنسية والترجمة،

يتم التقدم للبرنامج من خلال تقديم صورة من شهادة الثانوية العامة، صورة من شهادة الميلاد، صورة من بطاقة الرقم القومي، صورة من بطاقة الترشيح ( لايشترط أن تكون بطاقة الترشيح موجهة إلي كلية الآداب) ، ويشترط أن يكون المجموع الكلي يسمح بالقبول بكلية الآداب انتظام. تدفع رسوم التقديم من خلال وسائل الدفع الإلكتروني ( مصاري – ممكن – أمان – بي – البريد المصري – سداد) ويشترط قبول خريجى المدارس الخاصة والرسمية والرسمية لغات و المدارس الحكومية (لغة ثانية فرنسى) والطلاب الوافدين.



ويتم قبول خريجي مدارس لغة أولى فرنسي، طلاب الشهادات المعادلة للثانوية العامة، يمكن التحويل من كليات أخري إلى البرنامج في ضوء اللوائح والقوانين وبعد مراجعة الجامعة، وهناك أمر هام وهو أن طلاب المدارس الفرنسية يقبلوا دون إجراء أي اختبارات والاكتفاء بعقد مقابلة شخصية بينما جميع الطلاب من كافة المدارس الأخري يعقد لهم اختبار للقبول ومقابلة شخصية.



وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكد على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023 - 2024، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.



وأشار الدكتور أيمن عاشور، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على التيسير على الطلاب وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات والخدمات، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

