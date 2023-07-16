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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا عمانوئيل يحتفل بخريجي معهد التربية المسيحية بالأقصر

كنيسة
كنيسة

ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس الاحتفال، بخريجي معهد التربية المسيحية، فرع الأقصر.

جاء ذلك بمشاركة القمص يوسف أقلاديوس، وكيل المطرانية، ومدير المعهد، وبعض الأباء الكهنة، وأعضاء هيئة التدريس، وخريجي المعهد.

وفي كلمة العظة، تحدث راعي الإيبارشية حول "هوية الخادم الحقيقي ومتطلبات الخدمة" مؤكدًا أهمية الدراسة في المعهد، والتكوين الشخصي الدائم، تلا ذلك، لقاء مع الأب يوسف أقلاديوس عن ماهية، وأهمية الدور، الذي يلعبه المعهد في تكوين الخدام، وتأسيسهم بحسب تعاليم الكتاب المقدس، والكنيسة، وتكوين شخصية الخدام.

وتضمن الاحتفال أيضًا مشاركة الخبرات المتنوعة، من قبل الخريجين، الذي تحدثوا حول دور المعهد في حياتهم، على مختلف المستويات.

وفي الختام، تم تكريم الخريجين، حيث تم توزيع شهادات التخرج عليهم، وتسليمهم الكتاب المقدس، الطبعة الكاثوليكية، وكتاب تعليم الكنيسة الكاثوليكية.

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