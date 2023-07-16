الاستماع لأقوال المصابين فى حريق سيارة بالهرم

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شخصين أصيبا في حريق سيارة بمنطقة الهرم عقب استقرار حالتهما الصحية، وذكرا أنهما فوجئا باشتعال النيران بالسيارة، ولم يشتبها في اشتعال الحريق جنائيًا.

وأجرى رجال المباحث معاينة للسيارة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، باشتعال النار بسيارة ملاكي في شارع ترسا، بمنطقة الهرم، تم الدفع بسيارات إطفاء لمكان البلاغ، وسيطر رجال الحماية المدنية على الحريق، الذي أسفر عن إصابة شخصين.

جرى نقل المصابين لمستشفى الهرم لإسعافهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.