ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": الرئيس السيسي يقدم خطة عمل لتجنيب إفريقيا كوارث المناخ

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP 27"،  أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

ويأتي ذلك في ظل جهود مصر المستمرة لتوفير الدعم والتمويل من الدول المتقدمة، ومؤسسات التمويل الدولية لتقديمها إلى دول إفريقيا الأكثر تأثرًا بتداعيات التغيرات المناخية.

كما يبحث الرئيس السيسي مع الزعماء ورؤساء الحكومات المشاركين في الاجتماع التقدم الذي تحقق في برنامج عمل الاندماج التجاري لدول القارة، وسبل تعزيز ذلك الاندماج ومن بينها خطوات تتعلق بتعزيز حرية الحركة وجواز السفر الإفريقي الموحد، وسبل ربط الأسواق المالية والبنية التحتية لدول القارة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 التغيرات المناخية المناخ القارة الإفريقية

الأكثر قراءة

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 16-7-2023

موعد بداية العام الدراسى الجديد والخريطة الزمنية للترمين الأول والثانى

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأحد 16-7-2023

حالة الطقس اليوم الأحد 16-7-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الصباح اليوم الأحد 16 يوليو 2023

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16-7-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»

تفاصيل نقل نتنياهو إلى المستشفى: يعانى «جفافًا» وفحوصات طبية إضافية

قوات الاحتلال تقمع وقفة ضد هدم المنازل فى سلوان