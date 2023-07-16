"القاهرة الإخبارية": الرئيس السيسي يقدم خطة عمل لتجنيب إفريقيا كوارث المناخ

يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP 27"، أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

ويأتي ذلك في ظل جهود مصر المستمرة لتوفير الدعم والتمويل من الدول المتقدمة، ومؤسسات التمويل الدولية لتقديمها إلى دول إفريقيا الأكثر تأثرًا بتداعيات التغيرات المناخية.

كما يبحث الرئيس السيسي مع الزعماء ورؤساء الحكومات المشاركين في الاجتماع التقدم الذي تحقق في برنامج عمل الاندماج التجاري لدول القارة، وسبل تعزيز ذلك الاندماج ومن بينها خطوات تتعلق بتعزيز حرية الحركة وجواز السفر الإفريقي الموحد، وسبل ربط الأسواق المالية والبنية التحتية لدول القارة.