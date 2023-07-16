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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

اليوم.. بيت الشعر العربي يستضيف أمسية ثقافية للاحتفاء بمشيرة الشاعر مجدي نجيب

الشاعر مجدي نجيب
الشاعر مجدي نجيب

يستضيف بيت الست وسيلة ــ بيت الشعر العربي، بمقره الكائن خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء اليوم الأحد، في محبة الشاعر مجدي نجيب أمسية ثقافية للاحتفاء بمسيرته الشعرية والإبداعية.

يشارك في ليلة الشاعر مجدي نجيب كل من الكاتب عمر طاهر، وكلا من الكاتبين الصحفيين، أشرف عبد الشافي وسيد محمود، الشاعر محمد الجبالي، الكاتبة وفاء بكري، ويدير الأمسية خالد منصور، بمصاحبة فنية موسيقية تتخلل فقرات الأمسية يقدمها كلا من الفنانة زينب بركات والفنان ماجد سليمان.

ومجدي نجيب، شاعر وفنان تشكيلي، ينتمي إلي جيل الستينيات الأدبي، تغنى بقصائده كبار نجوم الغناء والطرب في مصر والعالم العربي، حيث قدم له العندليب عبد الحليم حافظ أغنية  "كامل الأوصاف"، وتغنت له الفنانة شادية بـ "غاب القمر" و "يا عزيز عيني" وغيرها.

 وتغنت من كلماته الفنانة فايزة أحمد وقدمت له "العيون الكواحل"، "يا هلال غاب عنا"، "آخد حبيبي يا أنا ياما" كما غنت له صباح أغنية "جاني وطلب السماح"، وقدم له الفنان هاني شاكر أغنية "سيبوني أحب". وقدمت له شريفة فاضل “لما راح الصبر منه”"، و"دور دور لف الدنيا بحالها"، “أم البطل” وغيرها.

 أما الملك محمد منير فقد كان له نصيب الأسد من كلمات الشاعر مجدي نجيب، فقد تغني من قصائده بأغنيات: "شبابيك"، "ممكن"، "حواديت"، "ليلي"، "من أول لمسة"، "زوق"، "شجر اللمون"، "بنتولد"، "بالطول واللون والحرية" وغيرها.

صدر للشاعر “مجدي نجيب”، العديد من الدواوين الشعرية، نذكر من بينها: "صهد الشتا" وصدر في العام 1964. "ليالى الزمن المنسى" عام 1974، "الحب فى زمن الحرب"، ديوان "مقاطع من أغنية الرصاص" والصادر في العام 1976، "الوصايا" وصدر عام 1997، ديوان "غاب القمر"، ديوان "ممكن " وصدر عام 1996، وديوان "حبة ملح حبة سكر"، بالإضافة إلي العديد من الكتابات الشعرية للأطفال، ولقب بلقب "شاعر الألوان".

 

يستضيفها بيت الست وسيلة ليلة في محبة الشاعر مجدي نجيب بيت الشعر العربي وفاء بكري محمد منير شادية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ

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