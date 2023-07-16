المستشار القانونى للنادى الأهلى: تقدمنا ببلاغ للنائب العام ضد ميدو
كشف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية لنادي الزمالك.
وقال محمد عثمان، في تصريحات تليفزيونية: "تقدمنا ببلاغ للنائب العام اليوم السبت ضد أحمد حسام ميدو بسبب ما نشره عبر حسابه الرسمي لكنه حذف التغريدات بعد ذلك".
وأضاف: "الجميع يعرف أسامة حسني وأخلاقه، لقد تفاجئنا بنشر ميدو منشورات ضده هو والاستاذ جمال جبر، وما كتبه جريمة لأنه اتهمهم بالانضمام لجماعة محظورة".
وتابع: " كل ما قاله ميدو غير صحيح ونحن تقدمنا ببلاغ ضده مباشرةً للنائب العام فور كتابة تلك التغريدات ولم نعلن وقتها عن تلك الخطوة بسبب مباراة القمة ولرغبتنا في عدم إثارة الجماهير".