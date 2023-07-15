ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الإيطالى يترأس حزب فورزا إيطاليا الذى أسسه برلسكونى

إيطاليا
إيطاليا

انتُخب وزير الخارجية الإيطالى أنتونيو تايانى، على رأس حزب "فورزا إيطاليا" المحافظ، الذى أسسه السياسى الإيطالى الراحل سيلفيو برلسكوني قبل 29 عامًا.

واُختير تايانى، البالغ 69 عامًا، بالإجماع من قبل المجلس الوطنى لـ"فورزا إيطاليا"، وقال فى اجتماع الحزب إنه "ليس من السهل قيادة حركة سياسية أدارها سيلفيو برلسكونى لمدة تقارب 30 عامًا".

ويعد "فورزا إيطاليا" الشريك الأصغر بين الأحزاب الثلاثة الرئيسية فى حكومة اليمين التي تترأسها جورجيا ميلوني، بعد حزب "فراتيلي دي إيطاليا" (ميلونى)، و"حزب الرابطة"، الذي يتزعمه ماتيو سالفينى، المشهور بعدائه للمهاجرين.

وزير الخارجية الإيطالى أنتونيو تاياني فورزا إيطاليا إيطاليا سيلفيو برلسكوني

الأكثر قراءة

المصير القانونى للمتهم بدهس المحامية أميرة جمال

ارتفاع عدد ضحايا ومصابى عقار الإسكندرية لـ 5 أشخاص

تحليل مخدرات للسائق المتهم بدهس المحامية أميرة جمال وعاملة بالمحكمة الاقتصادية

لماذا قرر أعضاء الكونجرس مقاطعة كلمة الرئيس الإسرائيلى؟ خبراء يجيبون لـ"الدستور"

مقابل 50 جنيهًا.. التحقيق فى اختفاء حرز قضية بمحكمة جنوب القاهرة

"تحسس مفاتنها".. القصة الكاملة لمحاولة كهربائى هتك عرض طفلة فى "15 مايو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»

تفاصيل نقل نتنياهو إلى المستشفى: يعانى «جفافًا» وفحوصات طبية إضافية

قوات الاحتلال تقمع وقفة ضد هدم المنازل فى سلوان