استشاري جهاز هضمي: المبادرات الصحية تؤكد اهتمام الرئيس السيسي بصحة المواطنين

قال محمد عاصم خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن مبادرة “100 يوم صحة” قدمت أكثر من 6 ملايين خدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا يؤكد أن المبادرة قوية وتوفر الخدمات في الوحدات الصحية والعيادات المتنقة.

إصدار 94 ألف قرار علاج على نققة الدولة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة لا تقدم خدمات طبية فقط، ولكن تقدم الكشف عن الأمراض المبكرة بالإضافة للتوعية التي تتم حول تحديد النسل والوقاية من الأمراض، مؤكدًا أن هناك فوائد كثيرة قدمتها مبادرة 100 يوم صحة وما زال أمامنا الكثير وتم إصدار 94 ألف قرار علاج على نققة الدولة.

وتابع، أن أي مريض نجد أنه محتاج للعلاج على نفقة الدولة ويتم إحالته لأقرب مستشفى متخصصة ويتم وضع الإجراءات الخاصة له ويوضع على القائمة لصرف العلاج اللازم له.

وأكد أن المبادرات الصحية تنم على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصحة المواطنين ورأينا الوحدات الصحية أصبح يتم تجهيزها وأصبح فيها أجهزة طبية، موضحًا أن الخدمة الطبية أصبحت قريبة جدًا من المواطن مما قلل الضغط على المستشفيات الرئيسية.