"الهواري" عن قافلة مطروح: التَّنوُّع مظهرٌ من مظاهر الثَّراء الفكريِّ النَّافع

قال الدكتور محمود الهواري، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إننا في حاجة لدين الله، ومدى قدرة الدُّين على تغيير الأفكار والسُّلوك، ومن ثَمَّ تغيير المجتمع إلى الأفضل.

وتابع الهواري في تصريح على هامش قافلة الأزهر الدعوية بمرسى مطروح: "أعجبني جدًّا هذا التَّفاعل والتَّواصل مع النَّاس، وهذه الأسئلة وراءها عقولٌ مفكِّرةٌ، وهمَّةٌ وثَّابةٌ، وأتوقَّع لكم الخير الكبير قريبًا".

وأوضح الهواري أنه من خلال التواصل مع الناس وجدنا إننا في حاجة بعضنا لبعضٍ، وأنَّ مجتمعنا لا بدَّ أن تتماسك أطيافه بالرَّغم من تنوُّعها واختلافها؛ فهذا التَّنوُّع مظهرٌ من مظاهر الثَّراء الفكريِّ النَّافع.

وأشار إلى أنه حتَّى يتحقَّق هذا الثَّراء والتَّكامل يجب ألَّا نتنازع، بل يحترم بعضنا بعضًا، ونسند الأمر إلى أهله المختصِّين به.

وأضاف أنَّ أمَّتنا وديننا ومجتمعنا ومؤسَّساتنا الوطنيَّة لها حقٌّ علينا، وفي مقدِّمتها الأزهر الشَّريف فنسأل الله أن يعين على ذلك، مؤكدا أنَّ الإخلاص والمهارة لا يغني أحدهما عن صاحبه، ومن تمام أمانة العمل أن نتخلَّق بهما، وأن نسعى في تحصيلهما.