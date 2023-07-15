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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فى ذكرى ميلاد عنتر الشاشة.. تعرف على قصة حياة سراج منير

سراج منير
سراج منير

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير سراج منير الذي لُقب بعنتر السينما، حيث قدم شخصية عنتر في فيلم "عنتر ولبلب" مع الفنان الكوميدي شكوكو، وولد منير في 15 يوليو عام 1904، وقدم الكثير من الأعمال السينمائية، التي ما زالت راسخة في عقول المصريين.

رهن الفيلا وخسارة أمواله

عمل الفنان سراج منير على إنتاج فيلم حكم قراقوش عام 1953، وفي هذه الفترة كانت صناعة السينما متعسرة إلى حد ما، ولكنه قرر اقتحام السينما، وبدأ الإنتاج، وكان هدفه أن يرتقى بصناعة السينما، وكلف إنتاجه 40 ألف جنيه، ولكن لم تصل إيرادات الفيلم الى نصف تكاليف العمل ووصلت إلى 10 آلاف جنيه.

وعلى إثر ذلك اضطر سراج منير إلى رهن فيلته الذي كان يعيش فيها هو وزوجته ميمى شكيب، الذي استمر زواجهما إلى 15 عامًا، وكانت هذه أعنف صدمة واجهته.

أول أجر حصل عليه

حصل سراج منير على 150 جنيهًا وهذا أول أجر له عن دوره في فيلم "ابن الشعب"، ووصل إلى آخر أجر حصل عليه كان ثلاثة آلاف جنيه.

زواج سراج منير وميمي شكيب 

في عام 1942، تزوج الفنان الكبير سراج منير من الفنانة ميمي شكيب، واستمر زواجهما حتى رحل منير عام 1957، وكان يعتبر واحدًا من أقوى الثنائيات في السينما المصرية في ذلك الوقت، حيث كان مبنيًا على التفاهم والحب والاحترام.

وعاش منير فترة من المعاناة مع أهل ميمي، محاولًا إقناعهم، وجمعت بينهم العديد من الأعمال السينمائية، ومن أشهرها الحل الأخير عام 1937 وبيومي أفندي عام 1949 ونشالة هانم عام 1953 وابن ذوات وكلمة الحق عام 1953.

سراج منير السينما عنتر ولبلب شكوكو عقول المصريين

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