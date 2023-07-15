لأول مرة هانى رمزى يكشف عن جرائم الإخوان ضد عائلته: هددونى وحرقوا عمارتنا

كشف الفنان هاني رمزي، عن أنه فكر جديًا في الهجرة من مصر، وقت حكم الإخوان، لافتًا إلى أنه بالفعل اتخذ خطوة، وقدم على إقامة في أمريكا.

وكشف هاني رمزي لأول مرة عن الجرائم التي ارتكبها الإخوان ضد عائلته، وذلك خلال مداخلته مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد".

هاني رمزي: فكرت جديًا في الهجرة بسبب تهديدات الإخوان

وقال هاني رمزي: "أنا الوحيد في إخواتي اللي أخدت إجراءات وقت حكم الإخوان للهجرة، لأني كنت بعمل برنامج أهاجم الإخوان، وتعرضت لتهديدات، وأصدقائي نصحوني بالسفر، حرقوا عمارتنا، وحرقوا مكتب والدي، بالقضايا، عملوا حاجات كثيرة، والحمد لله إن مصر رجعت لأهلها، والرئيس عبدالفتاح السيسي قام بترميم ما أحرقوه".

وأردف: "نحن نفخر بأننا جزء من 30 يونيو، أما كل من قالوه عن هجرتي الآن لكندا، كذب، أنا بجهز لعمل فني جديد في مصر، وهنفضل في مصر، إحنا وأولادنا".

ولفت إلى أنهم سيتوجه مع عدد من الفنانين إلى كندا وأمريكا لجمع تبرعات لخدمة المحتاجين في مصر، موضحًا أن الفنانين لا يتأخرون عن خدمة وطنهم.



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