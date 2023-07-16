مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأحد 16-7-2023

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأحد 16-7-2023 وفق التوقيت الصيفي المعتد به الآن وحتى أكتوبر القادم.



مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأحد 16-7-2023



نعرض في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأحد 16-7-2023 في عدد من محافظات مصر والتي تختلف فيها أوقات الصلاة.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة



موعد أذان الفجر: 4:22 ص.

موعد أذان الظهر: 1:01 م.

موعد أذان العصر: 4:37 م.

موعد أذان المغرب: 7:58 م.

موعد أذان العشاء : 9:28 م.



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأسكندرية



موعد أذان الفجر: 4:22 ص.

موعد أ الظهر: 1:06 م.

موعد أذان العصر: 4:45 م.

موعد أذان المغرب: 8:05 م.

موعد أذان العشاء: 9:38 م.



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:12 ص.

موعد أذان الظهر: 12:57 م

.موعد أذان العصر: 4:36 م.

موعد أذان المغرب: 7:56 م.

موعد أذان العشاء: 9:29 م.



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر: 4:15 ص.

موعد أذان الظهر: 12:57 م.

موعد أذان العصر: 4:35 م.

موعد أذان المغرب: 7:55 م.

موعد أذان العشاء: 9:26 م.



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة البحيرة

موعد أذان الفجر: 4:21 ص.

موعد أذان الظهر: 1:04 م.

موعد أذان العصر: 4:43 م.

موعد أذان المغرب: 8:03 م.

موعد أذان العشاء: 9:35 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى



موعد أذان الفجر: 4:18 ص.

موعد أذان الظهر: 1:01 م.

موعد أذان العصر: 4:40 م.

موعد أذان المغرب: 8:00 م.

موعد أذان العشاء: 9:32 م.







مواقيت الصلاة اليوم في مدينة ملوي

موعد أذان الفجر: 4:32 ص.

موعد أذان الظهر: 1:03 م.

موعد أذان العصر: 4:34 م.

موعد أذان المغرب: 7:54 م.

موعد أذان العشاء: 9:22 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:33 ص.

موعد أذان الظهر: 12:59 م.

موعد أذان العصر: 4:27 م.

موعد أذان المغرب: 7:48 م.

موعد أذان العشاء: 9:14 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر



موعد أذان الفجر: 4:32 ص.

موعد أذان الظهر: 12:56 م.

موعد أذان العصر: 4:21 م.

موعد أذان المغرب: 7:43 م.

موعد أذان العشاء: 9:08 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:36 ص.

موعد أذان الظهر: 12:54 م.

موعد أذان العصر: 4:16 م.

موعد أذان المغرب: 7:39 م.

موعد أذان العشاء: 9:02 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش



موعد أذان الفجر: 4:07 ص.

موعد أذان الظهر: 12:51 م.

موعد أذان العصر: 4:30 م.

موعد أذان المغرب: 7:50 م.

موعد أذان العشاء: 9:22 م.