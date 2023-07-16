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الأحد 16 يوليو 2023
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الدين لله

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأحد 16-7-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأحد 16-7-2023 وفق التوقيت الصيفي المعتد  به الآن وحتى أكتوبر القادم.
 

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم السبت 15-7-2023

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأحد 16-7-2023
 

نعرض في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأحد 16-7-2023 في عدد من محافظات مصر والتي تختلف فيها أوقات الصلاة. 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة 
 

موعد أذان الفجر: 4:22 ص.
موعد أذان الظهر: 1:01 م.
موعد أذان العصر: 4:37 م.
موعد أذان المغرب: 7:58 م.
موعد أذان العشاء : 9:28 م.
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأسكندرية 
 

موعد أذان  الفجر: 4:22 ص.
موعد أ الظهر: 1:06 م.
موعد أذان العصر: 4:45 م.
موعد أذان المغرب: 8:05 م.
موعد أذان العشاء: 9:38 م.
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد 

موعد أذان الفجر: 4:12 ص.
موعد أذان الظهر: 12:57 م
.موعد أذان العصر: 4:36 م.
موعد أذان المغرب: 7:56 م.
موعد أذان العشاء: 9:29 م.
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسماعيلية 

موعد أذان الفجر: 4:15 ص.
موعد أذان الظهر: 12:57 م.
موعد أذان العصر: 4:35 م.
موعد أذان المغرب: 7:55 م.
موعد أذان العشاء: 9:26 م.
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة البحيرة 

موعد أذان الفجر: 4:21 ص.
موعد أذان الظهر: 1:04 م.
موعد أذان العصر: 4:43 م.
موعد أذان المغرب: 8:03 م.
موعد أذان العشاء: 9:35 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى 


موعد أذان الفجر: 4:18  ص.
موعد أذان الظهر: 1:01 م.
موعد أذان العصر: 4:40 م.
موعد أذان المغرب: 8:00 م.
موعد أذان العشاء: 9:32  م.

 

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مواقيت الصلاة اليوم في مدينة ملوي 

موعد أذان الفجر: 4:32 ص.
موعد أذان الظهر: 1:03 م.
موعد أذان العصر: 4:34 م.
موعد أذان المغرب: 7:54 م.
موعد أذان العشاء: 9:22 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج 

موعد أذان الفجر: 4:33 ص.
موعد أذان الظهر: 12:59 م.
موعد أذان العصر: 4:27 م.
موعد أذان المغرب: 7:48 م.
موعد أذان العشاء: 9:14 م. 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر 
 

موعد أذان الفجر: 4:32 ص.
موعد أذان الظهر: 12:56 م.
موعد أذان العصر: 4:21 م.
موعد أذان المغرب: 7:43 م.
موعد أذان العشاء: 9:08 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان 

موعد أذان الفجر: 4:36 ص.
موعد أذان الظهر: 12:54 م.
موعد أذان العصر: 4:16 م.
موعد أذان المغرب: 7:39 م.
موعد أذان العشاء: 9:02 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش 
 

موعد أذان الفجر: 4:07 ص.
موعد أذان الظهر: 12:51 م.
موعد أذان العصر: 4:30 م.
موعد أذان المغرب: 7:50 م.
موعد أذان العشاء: 9:22 م.

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