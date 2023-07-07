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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حسن الخاتمة.. تشييع جثمان مسن توفى أثناء أداء صلاة الجمعة بالفيوم

حسن الخاتمة.. تشييع
حسن الخاتمة.. تشييع جثمان مسن توفى أثناء أداء صلاة الجمعة با

شهدت قرية تلات بمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، تشييع جثمان احمد عبد الحميد 77عاماً، فلاح، والذي توفى بعد أداء صلاة السنة وجلس منتظر خطبة الجمعة، بأحد مساجد قرية تلات، وسط حالة من الصدمة التي انتابت رواد المسجد بسبب الوفاة المفاجئة التي وصفوها بـحُسن الخاتمة.

وقال محمد خالد، نجل شقيقة المتوفي، إن خاله الراحل توفي أثناء انتظاره خطبة  الجمعة، بشكل مفاجئ دون أن يشكو أو تعب، مضيفاً أن صحته كانت جيدة، واستيقظ مبكراً، وتوجه لمتابعة الزراعات في أرضه، وبعدها توجه للمنزل وتوضأ، وتوجه للمسجد لأداء صلاة الجمعة.

وأضاف نجل شقيق المتوفي، برغم صدمتنا بوفاته إلا أننا فرحنا بحسن الخاتمة، مؤكداً أن خاله كان مشهوداً له بالطيبة وحُسن الخلق، ومحبوباً بين أهالي مدينته وجيرانه، وحريصاً على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها بالمسجد، موضحاً أن وجه خاله كان مبتسماً بعد وفاته أثناء الغسل، مشيراً إلى أنه كان يتمنى ويدعو الله بشكل مستمر أن يحُسن خاتمته.

وقال خالد، إنه شارك عدد كبير في تشييع جنازة خاله، وسط حالة حُزن شديدة بين المشيعين، مؤكداً أن خاله كان واصلاً لرحمه، وحريصاً على التواصل مع جميع أفراد أسرته.

حسن الخاتمة -تشييع جثمان مسن توفى أثناء أداء صلاة الجمعة الفيوم

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