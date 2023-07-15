ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لماذا قرر أعضاء الكونجرس مقاطعة كلمة الرئيس الإسرائيلى؟ خبراء يجيبون لـ"الدستور"

الكونجرس الأمريكى
الكونجرس الأمريكى

أعلن بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي، اليوم السبت، عن مقاطعة كلمة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ التي سيلقيها في الكونجرس الأربعاء المقبل، أثناء زيارة للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: "رغم أن عدد المقاطعين محدود، إلا أنها إشارة للاحتقان بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وحكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو، خاصة بعد تصريح الرئيس الأمريكي الذي وصف حكومة نتنياهو بأنها أكثر حكومة متطرفة يراها في حياته، وكذلك ما كتبه الكاتب السياسي اليهودي الأمريكي المعروف توماس فريدمان والذي انتقد فيه سلوك حكومة نتنياهو الداخلي والخارجي".

وأشار الرقب إلى أن كل هذا لا يعني أن الإدارة الأمريكية ستغير من علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي، فالعلاقة ثابتة ولا يغيرها رئيس أو أعضاء كونجرس، وأكبر دليل توتر العلاقة سابقًا بين نتنياهو والرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الذي في عهده حصل الاحتلال الإسرائيلي على أكبر مساعدات مالية من الولايات المتحدة الأمريكية.

عمر: قرار أعضاء الكونجرس رسالة لإسرائيل مفادها أوقفوا سياسة القتل والاعتداءات والانتهاكات

وفي السياق ذاته، قال الدكتور عماد عمر، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن قرار أعضاء من الكونجرس الأمريكي مقاطعة كلمة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية يأتي في إطار توجيه رسالة لإسرائيل مفادها أوقفوا سياسة القتل والاعتداءات والانتهاكات والتهويد التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني يوميًا دون الاكتراث إلى كل المواثيق والقوانين الدولية.

وأعرب عمر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أمله في أن يتطور هذا الموقف ويزداد من قبل أعضاء الكونجرس الأمريكي، وخاصة أن الإدارات الأمريكية كلها تنحاز إلى إسرائيل وتقف إلى جانبها في كل المراحل.

ودعا أعضاء الكونجرس الأمريكي أن يساندوا ويناصروا الحق الفلسطيني ويقفوا في وجه الانتهاكات والجرائم التي تمس القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتي ترتكبها إسرائيل يوميًا بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار عمر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم بحق فلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية، وهذا يؤكد حجم وفظاعة الجريمة التي ترتكب ضد الفلسطينيين، وعلى المجتمع الأمريكي مناصرة الرواية الفلسطينية وتبنيها.

كما اعتبر أن الحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو، بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير بأنها حكومة متطرفة قضت على حل الدولتين وتسعى لنشر الاستيطان وإضعاف السلطة الفلسطينية، وهذا سيزيد من حدة الصراع والفوضى التي قد تعم المنطقة بأكملها وهذا قد يهدد المصالح الأمريكية ويحرج الإدارة الأمريكية وخاصة في العلاقات مع الدول العربية. 

الكونجرس الرئيس الإسرائيلي الرئيس الامريكي حكومة الاحتلال نتنياهو حكومة نتنياهو

الأكثر قراءة

المصير القانونى للمتهم بدهس المحامية أميرة جمال

ارتفاع عدد ضحايا ومصابى عقار الإسكندرية لـ 5 أشخاص

تحليل مخدرات للسائق المتهم بدهس المحامية أميرة جمال وعاملة بالمحكمة الاقتصادية

لماذا قرر أعضاء الكونجرس مقاطعة كلمة الرئيس الإسرائيلى؟ خبراء يجيبون لـ"الدستور"

مقابل 50 جنيهًا.. التحقيق فى اختفاء حرز قضية بمحكمة جنوب القاهرة

"تحسس مفاتنها".. القصة الكاملة لمحاولة كهربائى هتك عرض طفلة فى "15 مايو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»

تفاصيل نقل نتنياهو إلى المستشفى: يعانى «جفافًا» وفحوصات طبية إضافية

قوات الاحتلال تقمع وقفة ضد هدم المنازل فى سلوان