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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأربعاء.. "الأوقاف" تطلق أول معسكر تدريبى لمسئولى الدعوة الإلكترونية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عقد عدة دورات لمسئولي الدعوة الإلكترونية، وذلك عقب اجتماعه اليوم السبت، ببعض قيادات الدعوة بالمديريات الإقليمية بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وأضاف وزير الأوقاف، في بيان له اليوم السبت، أن أولى هذه الدورات ستنطلق في العام المالي الجديد بمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، والذي يستضيف مسئولي الدعوة الإلكترونية من مديريات: الشرقية، والغربية، والبحيرة، ومرسى مطروح، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسكندرية.

وأوضح وزير الأوقاف، أن الدورة ستكون يومي الأربعاء والخميس، الموافق 19 و20 يوليو 2023، حيث يتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية ومهارية لبرامج الدعوة الإلكترونية، وينطلق الفوج من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأربعاء.

واجتمع وزير الأوقاف، صباح اليوم السبت، بقيادات الدعوة بالمديريات الإقليمية ومديري الدعوة والمنسقين الإعلاميين ومسئولي الدعوة الإلكترونية المعتمدين بالمديريات والإدارات الفرعية على مستوى الجمهورية، بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالفضاء الإلكتروني والدعوة الإلكترونية وإعلان عام 2023م عام الدعوة الإلكترونية.

معسكر تدريبي الدعوة الإلكترونية العام المالي الجديد معسكر أبي بكر الصديق أكاديمية الأوقاف الدولية

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