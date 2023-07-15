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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف يرى السودانيون مخرجات قمة دول الجوار التى استضافتها القاهرة؟

قمة دول الجوار
قمة دول الجوار

كشف الدكتور أمجد فريد، المحلل السياسي، عن أن السودانيين يرحبون بكل الجهود الساعية للسلام وإيقاف الحرب الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، وكذلك بقمة دول الجوار التي استضافتها القاهرة.

 

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن دول جوار السودان متأثرة بما يدور في السودان بشكل غير مباشر، خاصة مصر وتشاد وجنوب السودان لأنها تتحمل العبء الأكبر من اللاجئين والفارين من الحرب.

 

ولفت إلى أن البيان الختامي، أعطى أولوية لملف المساعدات الإنسانية، وهو ملف فشلت فيه المنظمات الدولية، ولكن مع الحدود المفتوحة بين السودان ودول الجوار، ستكون دولة الجوار قادرة على توصيل المساعدات للسودانيين العالقين في منطقة الحرب.

 

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد ن دول الجوار ستعمل على منع تدخل الأطراف الخارجية لدعم أحد طرفي النزاع، والذي من شأنه أن يطيل أمد الحرب، وهي إشارة إيجابية جدًا.

وأوضح أن الأمن الغذائي السوداني مهدد بالتزامن مع بدء الموسم الوبائي وانتشار العديد من الأمراض، حيث إن هناك فشلًا في توفير المبيدات لتطهير المياه أو رش الحشرات التي تنقل الأوبئة وتتسبب فيها.

قمة دول جوار السودان قمة دول الجوار السودان القاهرة

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