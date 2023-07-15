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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة القاهرة الإخبارية: إشادة كبيرة من السياح بمدينة العلمين بالتطورات الموجودة بها

العلمين
العلمين

قالت أمل الحناوي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من العلمين الجديدة، إن الساحل الشمالي هو جنة الله في الأراضي المصرية وأهم المناطق الساحلية في الشرق الأوسط.

وأضافت خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الساحل الشمالي لم يشهد التطور العمراني الذي شهده في عهد القيادة السياسية من تقوية البنية التحتية وشبكة الطرق لجذب الكثير من الاستثمارات.

وأشارت إلى أن منطقة العلمين تضم العديد من السياح من مختلف أنحاء العالم من الكويت والسعودية والإمارات روسيا وأرمينيا، وغيرهم والجميع  أبدوا إعجابهم بما يحدث على أرض الواقع خاصة في مدينة العلمين. 

مهرجان العلمين هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط

وأكدت أن مهرجان العلمين هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط ويستهدف أكثر من مليون سائح لكثرة الأنشطة الفنية والثقافية، وبدأ من 13 يوليو ويستمر حتى 26 أغسطس، مشيرة إلى أن الساحل لم يعد فقط لفترة الصيف، ولكنه أصبح صالحًا لكل أيام السنة بسبب التطور الكبير غير المسبوق الذي شهده الساحل.

مراسلة القاهرة الاخبارية العلمين الجديدة السياح مهرجان العلمين الشرق الأوسط الأنشطة الفنية

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