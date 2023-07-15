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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل عصابى بتهمة غسل حوالى 200 مليون جنيه من الاتجار فى المواد المخدرة

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عناصر تشكيل عصابي ضم عدد 12 شخصًا لعدد 4 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات)، فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ200 مليون جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.  

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