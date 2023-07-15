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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط راكب حاول تهريب كمية كبيرة من الأحجار الكريمة والمشغولات الفضية

الاحجار الكريمة
الاحجار الكريمة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي، رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب عربي تهريب كمية كبيرة من الأحجار الكريمة والمشغولات الفضية. 
أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط العراقية القادمة من بغداد استوقف هيثم أحمد عبدالحكم مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، أو ما يستحق عنه ضرائب ورسومًا جمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من خالد محمد عبدالرحمن مأمور الجمرك وأحمد الشريف رئيس القسم واللذين تلاحظ لهما وجود كثافات معتمة بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب، قام محمد عبدالباقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف محمود محمد فتحي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، مما أسفر عن وجود كمية من الأحجار الكريمة داخل الحقائب وكمية من الخواتم من المشغولات الفضية بها فصوص، قام رأفت وهيب مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونة من محمد رمضان مكاوي ويوسف أحمد وأحمد عادل مهني ومها ممدوح ومريم صادق، وذلك لعد ووزن وتحريز المضبوطات التي بلغت ٣٠ كيلو جرامًا من الأحجار الكريمة واثنين كيلو ونصف من المشغولات الفضية. 
أمر رافت وهيب مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

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