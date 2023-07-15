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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إحباط محاولة راكبة تهريب ٩٤٠ عبوة مستحضرات تجميل وكريمات خاصة بالبشرة

بضائع مهربة
بضائع مهربة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي، رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكبة أجنبية تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل غالية الثمن الخاصة بالبشرة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا استوقف تامر عبدالله مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية التي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه، أو ما يستحق عنه ضرائب ورسومًا جمركية، وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من كريم نادي مأمور الجمرك و محمد موافي رئيس القسم واللذين تلاحظ لهما عبوات متكررة ومتماثلة بكثرة داخل حقائب الراكبة، قام عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف الدكتور مؤمن حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويًا مما أسفر عن وجود كمية كبيرة من مستحضرات التجميل عبارة عن كريمات للبشرة قام أحمد أبو بكر فؤاد مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونة من هيثم رجب ومحمد قنديل وأحمد إبراهيم عمر وعمرو حمدي وعبدالقادر السيد مأموري الجمرك تحت إشراف عمرو عطية، وذلك لعد وجرد وتوصيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٩٤٠ عبوة وكريم للبشرة. 

أمر أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

أديس أبابا أحمد إبراهيم إحباط محاولة الإجراءات الجمركية علي الإدارة المركزية الخطوط الاثيوبية الدكتور ماجد موسي الخط الأخضر القاهرة الدولي اللجنة الجمركية إنهاء الإجراءات الجمركية بوابة اللجنة الجمركية

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