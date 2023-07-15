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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: طارق حامد يرحل عن اتحاد جدة بعد اقتراب فابينيو

طارق حامد
طارق حامد

أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية، بأن طارق حامد محترفنا في صفوف اتحاد جدة أصبح خارج حسابات المدير الفني للنادي البرتغالي نونو سانتو.

وأوضح تقرير الصحيفة، أن حامد بات خارج حسابات اتحاد جدة بعد موافقة ليفربول الإنجليزي على انتقال البرازيلي فابينيو لصفوف النادي السعودي.

وأتم التقرير، أن إدارة العميد ستسعى لتسويق خدمات حامد، مع بروز اهتمام من نادي بيراميدز للتوقيع معه.

ويلعب طارق حامد ضمن صفوف اتحاد جدة منذ رحيله عن نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022.

ولعب طارق حامد 28 مباراة بقميص اتحاد جدة خلال الموسم المنصرم.

وارتبط اسم طارق بالعودة مرة أخرى لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

طارق حامد اتحاد جدة ليفربول فابينيو بيراميدز

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