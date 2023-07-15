نستعرض لكم فى هذا التقرير طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي بتروتريد يوليو 2023، حيث يتساءل الكثير من المواطنين في مختلف المحافظات عن آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر يوليو 2023 لشركة بتروتريد، بالتزامن مع حلول النصف الثاني من شهر يوليو الجاري؛ لتجنب تراكم الفواتير.

وفي حالة عدم إدراج العميل قراءة العداد، يتم حساب متوسط استهلاك آخر 6 شهور لتحديد متوسط الاستهلاك الشهري، وإدراج قيمة هذا المتوسط في الفاتورة كمبلغ بدون إدراج قراءة العداد.

وتتلقى شركة بتروتريد التابعة لوزارة البترول، قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023، اعتبارًا من مطلع الشهر الجاري، وحتى يوم 20 من الشهر ذاته، على أن يكون موعد إدخال قراءة العداد ثابت كل شهر.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي بتروتريد يوليو 2023:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص لشركة بتروتريد عبر الرابط التالي (من هنا). ثم اختر عداد الغاز الخاص به. ثم إدخال القراءة المكتوبة على العداد. وبعدها كتابة البيانات المطلوبة عن الوحدة السكانية او المنشأة التجارية أو الصناعية، وتتضمن «قطاع، يومية، منطقة، محافظة». وبعد الانتهاء انقر على التسجيل.

- تطبيق بتروميتر، والذي يقوم بقراءة عداد الغاز المنزلي مباشرة من خلال كاميرا الهاتف المحمول؛ ليتم ترجمتها وتسجيلها مباشرة علي قاعدة البيانات بالشركة عبر استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريًا على ماكينة الـPOS أثناء تحصيل الفاتورة فى المناطق المفعل بها الخدمة.

- عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

- الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.

- من خلال التوجه إلى أقرب مكتب من مكاتب عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكاومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.

- من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع الشركة وتسجيل القراءة ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

كما وفرت شركة بتروتريد مؤخرًا، خدمة جديدة لشحن عدادات الغاز الطبيعي مُسبقة الدفع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، لتضاف إلى وسائل وطرق الشحن الأخرى كتطبيق بتروشحن ومنافذ فوري ونقاط شحن الشركة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.