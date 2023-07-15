"الرى": رفع درجة الجاهزية والاستعداد لتوفير المياه لزراعات الأرز

واصلت قطاعات وأجهزة وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة استعدادات مكثفة لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لفترة زراعة المحاصيل الصيفية، ومنها الأرز والذرة الصفراء، وأيضًا متابعة مناسيب المياه في مختلف المجارى المائية والترع والرياحات، وذلك لمواجهة أية مشكلات تتعلق بتوفير المياه للمزارعين.

كما تم تدشين غرف عمليات مركزية وأخرى بالمحافظات، لمتابعة مناسيب المياه على مدار اليوم ومن خلال محطات التليمترى في عدة مواقع على الترع والمصارف الكبرى، وذلك لتحديد كميات المياه بدقة لكل الزمامات التابعة، إضافة إلى تكثيف أعمال تطهير وصيانة جميع المجارى المائية.

فى ذات الإطار، تفقد المهندس محمد عبدالرؤوف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظه الدقهلية، السبت، الأعمال الجارية لتنفيذ خطة توفير الاحتياجات المائية لزراعة الأرز والذرة، وأيضًا متابعة انتظام مناوبات بزمام عدة مناطق منها بحر حفير شهاب الدين.

كما تابع المهندس طارق عواد، نائب رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري‏، كل أعمال توفير المياه ومتابعة اعمال تطهيرات الترع والاطمئنان على تصرفات ومناسيب المياه لمنع أية معوقات أمام المزارعين.

رفع درجة الجاهزية بجميع الإدارات المركزية للموارد المائية

متابعة مناسيب المياه وتطهير الترع والمصارف

من جهته، أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، تكثيف الجهود لتوفير كل الاحتياجات الخاصة لموسم أقصى الاحتياجات المائية، مع استمرار رفع درجة الجاهزية بجميع الإدارات المركزية للموارد المائية بالمحافظات، لتوفير المقننات المائية لجميع المحاصيل والأراضي.

كما أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، رفع درجة الطوارئ في جميع محطات رفع المياه، وذلك بهدف ضمان توفير المياه لجميع المنتفعين والمزارعين، خاصة مع زراعة محاصيل الصيف، ومنها محصول الأرز خلال الفترة الحالية في تسع محافظات، مؤكدًا تحرير محاضر مخالفة لأي مساحات منزرعة خارج المساحات المقررة قانونًا هذا الموسم.