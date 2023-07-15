لو فاتك التريند|"الطاهري": "60 دقيقة" يُقدم حلقات خاصة من المصايف ضمن تغطية مهرجان العلمين

تصدر العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وتنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

"الطاهري": "60 دقيقة" يُقدم حلقات خاصة من المصايف ضمن تغطية مهرجان العلمين

أعلن الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، ورئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حلقات خاصة من برنامجه "60 دقيقة"، على شاشة "إكسترا نيوز" من المصايف في الإسكندرية والعلمين ومطروح، قريبًا.

https://www.dostor.org/4449364

"الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" سبب ارتفاع الحرارة فى الآونة الأخيرة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد للجوية، عن السبب وراء ارتفاع درجات الحرارة في البلاد خلال الآونة الأخيرة.

https://www.dostor.org/4449294

التعليم: لا شكاوى من امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها لم تستقبل أي شكاوى بشأن امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل التي بدأت اليوم في محافظات عدة.

وقالت مصادر بغرفة العمليات إن الامتحانات سارت بشكل جيد وسط متابعة مع مديري المديريات والإدارات التعليمية المختلفة.

https://www.dostor.org/4449325

“الكابيتانو” يواجه فريق “محمد فضل” في نهائي الكرة الشاطئية بمهرجان العلمين

تنطلق الليلة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً فعاليات اليوم الثاني من مباريات الكرة الشاطئية للمشاهير، والتي تضم نجوم الجيل الذهبي لمنتخب مصر وعددًا من لاعبي الأندية المصرية، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى.

https://www.dostor.org/4449237

"شوف لاعيبتك التعبانة".. أول تعليق من رجب بحة على تصريحات مرتضى منصور (فيديو)

نفى رجب بحة اتهامات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور الخاصة بعمل سحر للنادي بالتفاق مع مسؤول في الأهلي.

https://www.dostor.org/4449054

سبب تصدر محمد هنيدى تريند جوجل

أثار الفنان محمد هنيدي الجدل خلال الساعات الماضية بعد تصريحاته في أحد اللقاءات التلفزيونية، مما جعله يتصدر تريند محرك البحث العالمي جوجل.

https://www.dostor.org/4448807