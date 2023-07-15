«الكابيتانو» يواجه فريق «محمد فضل» في نهائي الكرة الشاطئية بمهرجان العلمين

تنطلق الليلة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً فعاليات اليوم الثاني من مباريات الكرة الشاطئية للمشاهير، والتي تضم نجوم الجيل الذهبي لمنتخب مصر وعددًا من لاعبي الأندية المصرية، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى.

فعاليات اليوم في مهرجان العلمين الجديدة

ومن المقرر أن تقام اليوم مبارتين الأولى لتحديد المركزين الثالث والرابع بين فريق أحمد حسن بقيادة الكابتن أحمد حسن ومعه الكابتن عصام الحضري وأحمد الشيخ وحسام حسن وإبراهيم صلاح والفريق الآخر في مباراة الثالث والرابع هو فريق الكباتن حازم إمام ويشارك معه في البطولة محمد حازم ومحمد سمير وشادي محمد وأحمد مجدي ومحمد أبو العلا وعبد الستار صبري وجمال حمزة.

وتقام اليوم المباراة النهائية في البطولة أيضا بين فريق «الكابيتانو» حسام غالي و«محمد فضل» ويشارك مع الأول عدد من نجوم الكرة منهم أمير توفيق وسيد معوض وعماد متعب ومحمد ناجي جدو ووليد سليمان ويشارك مع محمد فضل كلا من الكابتن خالد بيبو وشريف عبد الفضيل ووائل رياض وأمير عبد الحميد وعادل مصطفى وعمرو خالد بيبو نجل خالد بيبو.

الكرة الشاطئية بمهرجان العلمين الجديدة

الكرة الشاطئية بمهرجان العلمين الجديدة

الكرة الشاطئية بمهرجان العلمين الجديدة

الكرة الشاطئية بمهرجان العلمين الجديدة

الكرة الشاطئية بمهرجان العلمين الجديدة