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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"شوف لاعيبتك التعبانة".. أول تعليق من رجب بحة على تصريحات مرتضى منصور (فيديو)

مرتضى منصور
مرتضى منصور

نفى رجب بحة اتهامات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور الخاصة بعمل سحر للنادي بالتفاق مع مسؤول في الأهلي.

وقال “بحة” في فيديو له: “أولاً أنا مليش دعوة بالكورة خالص، ثانياً أنا راجل إمام مسجد وموحد بالله، اللي بيعمل الحاجات دي أعوذ بالله فيها شرك، إزاي هعمل كده وأنا راجل متدين وحافظ القرأن، وحسبنا الله ونعم الوكيل في الاتهامات دي وفوجئت بيها، واللي عايز يعرفني يسأل عني وعن أخلاقي أهل قريتي وجيراني، عمري ما كنت ولا هكون الشخص اللي اتهمتوه ده، أنا راجل بتاع ربنا”.

واستنكر أيضاً جيرانه الذين ظهروا معه في الفيديو هذه الاتهامات، حيث قالوا "يا سيادة المستشار رجب بحة راجل محترم وإمام مسجد، ومش بتاع الكلام ده خالص، لو عايز تشوف أي شماعة للهزيمة من الأهلي، شوفها بعيد عننا، أو صلح فريقك الأول، شوف لاعيبتك التعبانة اللي أنت جايبها، اتهاماتك كلها أونطة في أونطة".

وظهر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك في الساعات الأولي من صباح اليوم، بفيديو بثته قناة النادي، اتهم فيها شخص يدعي رجب بحة بإحدى قري محافظة الفيوم، بأنه قام بأعمال سحر لصالح الفريق الأحمر، أثرت عليه نتيجة لقاء القمة أول أمس الخميس، والذي انتهي بهزيمة الفارس الابيض بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ".

رجب بحة الزمالك مرتضى منصور الاهلى إمام مسجد

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