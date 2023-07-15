"الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" سبب ارتفاع الحرارة فى الآونة الأخيرة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد للجوية، عن السبب وراء ارتفاع درجات الحرارة في البلاد خلال الآونة الأخيرة.

وقالت "غانم"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن "السبب في ارتفاع درجات الحرارة في مصر هو تعمق منخفض الهند الموسمي على أغلب أنحاء الجمهورية، مع وجود كتل هوائية حارة تمر على البحر المتوسط، ما يجعلها تتحمل بكميات كبيرة من بخار المياه، وبالتالي بسبب كل هذا ستشهد البلاد خلال الأيام المقبلة ارتفاع كبير في درجات الحرارة".

وأشارت إلى أن "مصر تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة سطوع فترات الشمس، بالشكل الكبير ويساعد في التسخين الذي تشهده البلاد والذي سيزيد خلال الأيام المقبلة".

ولفتت إلى أن سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة تتراوح بين 3 و4 درجات حرارة مئوية، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية تصل لـ38 درجة مئوية على محافظات القاهرة الكبرى، متابعًة: "سيكون هناك نسب رطوبة عالية في الجو، ما سيتسبب في زيادة شعورنا وإحساسنا بارتفاع درجات الحرارة عن الدرجة التي تم تسجيلها، والأجواء تتحول إلى شديدة الحرارة رطبة في أثناء النهار في جميع أنحاء الجمهورية، وستكون معتدلة خلال فترات الليل، مع ودجود نسبة من نشاط الرياح في بعض الأماكن، خاصة في فترات المساء".

ونوهت بأنه سيكون هناك تكون للشبورة المائية في الصباح الباكر، وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، محذرة المواطنين من التعرض المباشر لآشعة الشمس في الفترة من الـ12 ظهرًا، حتى الـ3 عصرًا، مع الاهتمام بتناول السوائل والمرطبات.