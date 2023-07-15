محافظ أسيوط : تنفيذ 3 حالات إزالة لحالات بناء مخالف بحي شرق

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ عدة حملات لإزالات فورية لحالات بناء مخالف بحي شرق أسيوط ، مشيراً إلى استمرار شن حملات إزالة مخالفات البناء وكافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بمختلف قري ومراكز المحافظة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتكليف جميع رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة لرصد أي مخالفات، وإزالتها في مهدها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لمواجهة ظاهرة التعدي علي أي بناء مخالف وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسترداد أراضي الدولة وحقوقها وممتلكاتها.

وأشار المحافظ، في بيان، إلى أنه تم رصد وإزالة حالات بناء مخالف بمناطق متفرقة بحي شرق أسيوط بمشاركة عبد اللطيف فضالة رئيس الحى وعاصم ابراهيم نائب رئيس الحى ، حيث تم إزالة أعمال البناء المخالف بالكامل ومصادرة المعدات المستخدمة للبناء بأحد العقارات بشارع الجلاء كما تم إزالة سقف خشبي وإزالة الحوائط بالدور السابع العلوى بأحد العقارات بشارع مكرم الله المتفرع من شارع رياض وفي منطقة الوليدية تم إزالة سقف خشبي وإزالة الحوائط بالدور الرابع العلوي بأحد المباني بشارع مستشفي القدس مشدداً علي رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة المستمرة وتنظيم حملات مفاجئة لمنع أي تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف والتعامل بحزم وقوة لإزالة كل أشكال التعديات وتطبيق القانون علي المخالفين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الارض الزراعية او اية مخالفات بناء، على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

إزالة مخالفات البناء

إزالة مخالفات البناء

إزالة مخالفات البناء

إزالة مخالفات البناء