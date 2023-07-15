مناطق واعدة بإمكانيات اقتصادية.. كيف اهتمت الدولة بالتوسع العمرانى؟

أوضح محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، كيف اهتمت الدولة بالتوسع العمراني وما تحقق من إنجازات؟، مؤكدًا أن الدولة تولي النمو العمراني اهتمامًا كبيرًا منذ عام 2014.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن خطة التنمية الشاملة انطلقت عام 2015، مع توقيع الرئيس السيسي اتفاقية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن غياب ثقافة التخطيط العمراني جعل البعض يتصور أن كل أولويات التخطيط انطلقت مرة واحدة.

وقال إن عناصر التنمية العمرانية يجب أن تنطلق بشكل متوازٍ، الخدمات، الإسكان، الطرق، البنية التحتية، وغيرها، لأنها في كل مرحلة يلزم تنفيذ نسب من هذه العناصر لتتناسب معًا، لتحقيق النمو العمراني بشكل مبهر وعالمي.

وأوضح أن التوسع الأفقي الذي تشهده البلاد الآن أمر ضروري، كنا نعيش على 60 ألف كم مربع، أي 6% من الحيز العمراني المصري كله، والخطة حددت لنا 460 ألف كم مربع قابل للتنمية، ولدينا خريطة جديدة تشتمل على 120 ألف كم مربع.

وتابع: "كان من المستحيل الاستمرار في ذلك الحيز الضيق حيث قلت كفاءته، الآن لدينا مناطق واعدة بها إمكانيات اقتصادية كبيرة، ولذلك بدأت الدولة في تطوير المرافق والبنية التحتية لتلك المناطق".