نائب وزير التعليم ووكيل مطروح يتفقدان مدارس الضبعة والنجيلة

أجرى الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات، يرافقه عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، جولة تفقدية موسعة على مدار يومين، بإدارتيّ الضبعة التعليمية شرق المحافظة، والنجيلة غرب مطروح.

شملت الجولة 9 مدارس بالضبعة والقرى والنجوع التابعة لها، و10 مدارس بالنجيلة، وذلك للوقوف على أرض الواقع؛ لبحث سبل تقديم الدعم اللوجيستي لتلك المدارس واستعراض الإجراءات التنفيذية الخاصة لتقليل ارتفاع الكثافة الطلابية ومواجهة ظاهرة التسرب التعليمي بها.

ونقل وكيل تعليم مطروح، تحيات وتقدير اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لنائب الوزير، مؤكدًا أن قائد الإقليم لا يدخر جهدًا في سبيل تقديم كل سبل الدعم والمساندة للمنظومة التعليمية بكافة أرجاء المحافظة.

وشملت جولة نائب الوزير، ووكيل تعليم مطروح بإدارة الضبعة مدارس الضبعة ع بنات، والضبعة ع بنين، وعمر بن عبدالعزيز الابتدائية، وشهداء التحرير ع بنين، ومجمع محمد خليل للتعليم الأساسي، وعبدالله مسعود الابتدائية، ونجع الصريحات للتعليم مجتمعي، وأولاد علواني للتعليم الأساسي، والزيتون للتعليم الأساسي.

كما شملت جولة نائب الوزير أيضًا بإدارة النجيلة مدارس أولاد فايز للتعليم الأساسي، والعلم الأخضر للتعليم الأساسي، وأولاد عميرة للتعليم الأساسي، والنجيلة القبلية الإعدادية، وعمر بن الخطاب الابتدائية، ودوار السبع الابتدائية، وأبو شهبة للتعليم المجتمعي، والجبالي للتعليم المجتمعي، وأولاد فهيد للتعليم المجتمعي، والمقرون للتعليم المجتمعي، كذلك أولاد خليفة المجتمعية، وذلك للوقوف علي أرض الواقع كذلك اختيار المساحات المطلوبة لإنشاء فصول سابقة التجهيز لمواجهة ارتفاع الكثافة الطلابية بتلك المدارس ومعالجة ظاهرة التسرب التعليمي خاصة بمدارس الفتيات.

وأكد شحاتة، أن جولة الدكتور ضاهر تأتي تنفيذًا لتكليفات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وفي ضوء اهتمام القيادة السياسية بالتعليم وتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد للطلاب باعتباره قاطرة التنمية المستدامة والتطوير الحضاري والسبب الرئيسي لتقدم وبناء المجتمع.

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