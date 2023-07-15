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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بالاتجار فى العملة وسرقة المواطنين بالمقطم

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، بحبس 5 أشخاص لاتهامهم بادعاء الاتجار فى العملة وسرقة المواطنين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على المبالغ المالية وفحصها.

ووجهت لهم  النيابة تهم النصب على المواطنين بالاستيلاء على أموالهم.

والبداية عندما نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم (مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية) لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، من خلال التواصل معهم عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وإيهامهم بقدرتهم على استبدال مبالغ مالية إلى العملات الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفية.

 وفور وصول المجنى عليهم للمكان المتفق عليه، يقوم المتهمون بالاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم بأسلوب "المغافلة" والفرار هربًا، مستقلين السيارة المشار إليها، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وبإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

استيلاء على أموال الاحتيال على المواطنين التحفظ على التواصل الاجتماع استقلال

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