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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 1642 مريضًا من أهالى العجمى بالقوافل الطبية فى الإسكندرية

القوافل الطبية بالإسكندرية
القوافل الطبية بالإسكندرية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية عن نتائج عمل القوافل العلاجية التي تمت على مدار الأسبوع الماضي، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، حيث نظمت صحة الإسكندرية، بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، خلال هذا الأسبوع، قافلة علاجية بمركز شباب مبارك بالعجمي، استمرت ليومين، كما تبعتها قافلة أخرى بمركز شباب الشهيد محمد المسيري بالعجمي، واستمرت ليومين أيضًا.

وقالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن كل قافلة ضمت 6 عيادات طبية في تخصصات: الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء، والعظام، وتنظيم الأسرة، وشارك في كل منهما 40 عضوًا من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت "طهيو" إلى أنه تم خلال القوافل توقيع الكشف الطبي على 1642 مريضًا من أهالي منطقة العجمي، وتم صرف العلاج مجانًا بالكامل لهم، وتحويل 82 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جهتها، قالت الدكتورة رشا فوزي، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال القافلتين إجراء 228 تحليلًا طبيًا بمعمل الدم بالقافلة، و94 تحليلًا بمعمل الطفيليات، و9 أشعات سينية، و36 أشعة بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى فحص 171 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لعدد 1009 مواطنين من أهالي المنطقة في عددٍ من الموضوعات الصحية.

القوافل الطبية بالإسكندرية
القوافل الطبية بالإسكندرية
القوافل الطبية بالإسكندرية
القوافل الطبية بالإسكندرية
القوافل الطبية بالإسكندرية
القوافل الطبية بالإسكندرية
القوافل الطبية بالإسكندرية
القوافل الطبية بالإسكندرية
مديرية الشؤون الصحية الإسكندرية حياة كريمه 6 عيادات طبية 1642مريض

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