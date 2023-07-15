كيف يستمتع طلاب الثانوية العامة قبل الجامعة؟.. أخصائي نفسي يجيب

انتهت امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣ الخميس الماضي، ويستعد طلاب الثانوية العامة للاستمتاع بوقتهم في هذه الأيام.

وقال الدكتور جمال فرويز، الأخصائي النفسي، إن أهم شيء في هذه الفترة هو الاستمتاع بالوقت، ولا يجب نهائيا في هذا التوقيت أن نقوم بمراجعة الامتحانات لحساب الدرجات التي سنحصل عليها، مضيفا: "هذا خطر جدًا ويجب على أولياء الامور أن يتجنبوه".

أضاف في تصريحات لـ"الدستور": "النصيحة الاساسية هذه الايام هى الاستمتاع بفترة الاجازة والخروج إلى الأماكن وممارسة الرياضة أو مشاهدة الافلام والمسلسلات حتى نخرج من الضغط

ونصح فروز الطلاب: “لا تحاول أن تعيش في انتظار النتيجة لأنها أبشع من وقت الامتحانات”.

ووجه الدكتور جمال فبرويز نصيحة لأولياء الأمور قائلا: “احتضنوا أولادكم في هذه الفترة وأين كان المجموع لا تلومونهم ما حدث قد حدث ولا بد من التقرب منهم في هذه الفترة”.