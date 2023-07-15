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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع  وإصابة 5 في مشاجرة بالمنيا

مشاجرة
مشاجرة

سيطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، على مشاجرة، بإحدى أحياء مدينة المنيا، والتي أسفرت على مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، تم إلقاء القبض على طرفي المشاجرة وجارٍ التحقيق في الواقعة.

البداية بتلقي اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن بنشوب مشاجرة بشارع المؤسسة بعزبة شاهين، غرب مدينة المنيا.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف بالمنيا، إلى موقع البلاغ وتبيّن وفاة شاب، وإصابة 4 آخرين في مشاجرة وقعت بين طرفين بسبب خلافات الجيرة.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام، وإلقاء القبض على المتهمين، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية مشاجرة مدينة المنيا مصرع شخص طرفي المشاجرة اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية

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