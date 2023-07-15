تحرير 56 محضرا تموينيا في حملات رقابية بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بالتعاون مع مديرية التموين، تنظيم الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق، والمحال التجارية لإحكام الرقابة على الأسعار، والتأكد من مدى صلاحية السلع الغذائية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،.



وأوضح تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة أن الوحدة المحلية حررت ٣٨ محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة على المخابز البلدية بقرية جريس حيث تنوعت المخالفات بين( إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان، و عدم وجود سجل، وعدم نظافة أدوات العجن)، بالإضافة إلى ١٢ محضرا خلال حملة على المخابز و الأسواق تنوعت بين سلع منتهية الصلاحية و سلع بدون فواتير بالإضافة إلى تجميع سلع مدعمة وتم التحفظ على كمية كبيرة من السولار والأعلاف ، فضلا عن ضبط ١٨٧ كرتونة عصير منتهي الصلاحية خلال حملة تفتيشية على الأسواق بنطاق المدينة .



وفى مركز ومدينة العدوة شمال المحافظة ، قال أحمد خلف رئيس المركز إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز نظمت حملة رقابية وتفتيشية علي الأسواق والمحال التجارية أسفرت عن ضبط وتحرير ٦ محاضر تموينية متنوعة خلال حملة على المحال التجارية بقرية صفانية تنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار و عدم وجود ترخيص، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف رئيس مركز ومدينة العدوة أن الوحدة المحلية تكثف من حملاتها علي الأسواق والمخابز بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها لضبط الأسعار والأسواق وفرض الرقابة التموينية مشيرا إلي أن هذه الحملات تتم بشكل يومي لضبط كافة السلع والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للإستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين مشيرا إلي أن هذه الحملات تتم بالتعاون مع مباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري

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