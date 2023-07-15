رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات ورشة عمل بقسم النساء والتوليد

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الورشة العلمية التي نظمها قسم النساء والتوليد بكلية الطب البشري عن المشيمة الملتصقة، وذلك بحضور الدكتور مجدي أمين القاضي، عميد كلية الطب البشري، والدكتور صلاح رشدي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور صلاح محمد رشيد، رئيس قسم النساء والتوليد.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، إن الجامعة تحرص على تنظيم الفعاليات والدورات التدريبية على مدار العام، بهدف إعداد أطباء ذوي كفاءة ومهاره عالية بما يتناسب مع التطورات الحديثة ومستويات التدريب المتقدمة في العالم، مما تمكنهم من تحمل مسئولية التصدي للمشاكل الصحية والسيطرة عليها في المستقبل.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، أن فعاليات ورشة العمل استمرت على مدار يومين، وشارك بها نخبة من أساتذة النساء والتوليد من جامعات سوهاج والمنيا وأسيوط والقاهرة، وذلك بحضور أكثر من ١٥٠ طبيبًا وطبيبة نساء وتوليد من مختلف مستشفيات المحافظة، مؤكدًا حرص الكلية على تنظيم تلك الفعاليات على مدار العام لتبادل الخبرات والمعرفة من أجل تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

وقال الدكتور صلاح محمد رشيد، إن اليوم الأول لورشة العمل، اشتمل على إجراء العمليات مع نقل مباشر من غرفة العمليات ومناقشات للجراحين عن طريق Live transmission ، وتم إجراء عمليات لحالات معقدة من المشيمة الملتصقة بجدار الرحم، وبالتعاون بين أساتذة من ثلاث جامعات سوهاج والمنيا وأسيوط، حيث مثّل جامعة سوهاج الدكتور مجدي عبدالرحمن، والدكتور أحمد على خليفة، وجامعة أسيوط الدكتور كمال زهران، وجامعة المنيا الدكتور سعد الجيلاني والدكتور أحمد ربيع.

وأضاف الدكتور مجدي عبدالرحمن، أستاذ أمراض النساء والتوليد ومنسق ورشة العمل، أن اليوم الثاني اشتمل على المحاضرات النظرية والفيديوهات التطبيقية للعمليات وأساليب الجراحة المختلفة وحاضر فيها نخبة من أساتذة النساء والتوليد من كليات طب القصر العينى، وكلية الطب بأسيوط، وكلية الطب بسوهاج.